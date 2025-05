L'Iran si rifiuta di sospendere il lavoro sull'uranio mentre i colloqui in corso con gli Stati Uniti

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti e l'Iran . Ora sappiamo che l'Iran ha fermamente respinto l'idea di interrompere temporaneamente le sue attività di arricchimento dell'uranio in cambio di progressi verso un accordo nucleare con gli Stati Uniti.

Mentre il quinto round di negoziati indiretti si è concluso senza una chiara risoluzione, Teheran ha respinto le proposte di un accordo provvisorio e attende notizie dai mediatori in Oman sui prossimi passi. Per ora, resta da vedere come entrambe le parti supereranno l'impasse.