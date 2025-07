L'Iran sospende la cooperazione con l'organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite La nuova legge richiede l'approvazione dell'Iran per tutte le future ispezioni nucleari, aumentando le tensioni con l'AIEA.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . Mercoledì, l'Iran ha promulgato una legge che interrompe la sua collaborazione con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), richiedendo l'approvazione del governo prima di qualsiasi ispezione dei siti nucleari. La legislazione impone che qualsiasi valutazione imminente degli impianti nucleari iraniani da parte dell'AIEA richieda l'autorizzazione del Consiglio supremo di sicurezza nazionale iraniano. "Siamo a conoscenza di questi rapporti. L'AIEA è in attesa di ulteriori informazioni ufficiali dall'Iran", ha detto l'AIEA. Questa mossa arriva tra le accuse secondo cui l'organo di controllo è prevenuto nei confronti delle nazioni occidentali e segue i recenti attacchi aerei degli Stati Uniti contro gli impianti nucleari iraniani. La situazione, ovviamente, solleva incertezza sulla futura supervisione nucleare nella regione. Teheran - 9 settembre 2019, Museo Militare, Missili Offensivi delle Forze Armate della Repubblica Islamica dell'Iran // Shutterstock