L'Iraq accusa Israele di violazione dello spazio aereo davanti alla sessione delle Nazioni Unite Baghdad dice che dozzine di aerei da guerra israeliani hanno sorvolato le principali città del sud in rotta verso il Golfo.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iraq . L'Iraq ha affermato venerdì che un gran numero di aerei militari israeliani ha attraversato il suo spazio aereo poco prima di una riunione di alto livello del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'escalation del conflitto tra Israele e Iran. Ti potrebbe interessare:



Trump offre all'Iran l'ultima finestra per l'accordo nucleare.



Trump sull'ingresso nel conflitto israelo-iraniano: "Posso farlo o non farlo".



Il conflitto tra Israele e Iran si intensifica mentre Trump chiede la resa incondizionata dell'Iran.

"20 aerei sono partiti, seguiti da 30 aerei diretti verso il sud dell'Iraq, e hanno sorvolato le città di Bassora, Najaf e Karbala", ha detto Abbas Kadhom Obaid Al-Fatlawi, incaricato d'affari della missione irachena all'ONU. "Queste violazioni sono violazioni del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite", ha detto, aggiungendo: "Costituiscono anche una minaccia per i luoghi sacri e le regioni che potrebbero causare forti reazioni popolari, considerando l'importanza di questi luoghi santi per i nostri popoli". Abbas Kadhom Obaid Al-Fatlawi // Shutterstock