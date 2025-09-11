L'Irlanda segnala un possibile ritiro dall'Eurovision 2026 a causa della partecipazione di Israele

HQ

Qui in Spagna, abbiamo ricevuto la notizia che il nostro paese potrebbe non partecipare all'Eurovision se Israele lo facesse. Ora, è stato annunciato che l'Irlanda potrebbe anche saltare l'Eurovision Song Contest del prossimo anno se Israele sarà autorizzato a competere, ha dichiarato l'emittente nazionale del paese RTE. La decisione riflette il crescente disagio per la situazione umanitaria a Gaza, che ha dominato i titoli dei giornali e suscitato dibattito tra i membri dell'European Broadcasting Union. RTE ha sottolineato che partecipare mentre la crisi continua sarebbe "inconcepibile" e ha evidenziato preoccupazioni per l'accesso alla stampa e la sicurezza dei giornalisti. L'Irlanda ha una lunga storia all'Eurovision, ma per ora la decisione rimane in sospeso mentre l'EBU si consulta con i suoi membri. Cosa ne pensi della situazione?