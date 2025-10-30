L'irriconoscibile Liverpool viene eliminato per 3-0 dalla EFL Cup dal Crystal Palace

HQ

È ufficiale: il Liverpool FC è in crisi. Scendere dal primo posto al settimo posto in Premier League nel giro di poche settimane (perdendo tutte le ultime quattro partite), perdere in Champions League... e ora è stato eliminato agli ottavi di finale di EFL Cup dal Crystal Palace, recente vincitore della FA Cup. E hanno subito una grande sconfitta, 0-3 giocando in casa, con una doppietta di Ismaila Sarr e un'altra di Yeremy Pino, in cui la squadra londinese ha dominato con quasi il doppio dei tiri.

Arne Slot ha sottovalutato il Crystal Palace e la concorrenza, e l'allenatore ha scelto di provare una formazione molto diversa, con dieci cambi rispetto alla squadra che ha giocato lo scorso fine settimana. Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo, Florian Wirtz, Mohamed Salah e Hugo Ekitike erano tutti assenti, e invece Slot si è affidato principalmente a giovani giocatori come l'ala 17enne Rio Ngumoha, che è recentemente diventato il più giovane marcatore della Premier League, o il 18enne Amara Nallo... che ha visto un cartellino rosso diretto al 79'.

Con lo spirito a uno dei punti più bassi degli ultimi anni, un calo scioccante rispetto alla squadra dominante della scorsa stagione, il Liverpool affronta tre giganti: Aston Villa sabato, Real Madrid martedì e Manchester City domenica. Queste partite potrebbero essere fondamentali per la continuità di Arne Slot?

Risultati EFL Cup negli ottavi di finale:



Grimsby Town 0 - 5 Brentford



Wycome 1 (4) - 1 (5) Fulham



Wrexham 1 - 2 Cardiff City



Swansea 1 - 3 Manchester City



Arsenal 2 - 2 Brighton



Liverpool 0 - 3 Crystal Palace



Lupi 3 - 4 Chelsea



Newcastle 2 - 0 Tottenham

