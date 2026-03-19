L'Islanda potrebbe entrare nell'UE entro il 2028

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Per un paese con meno di 400.000 abitanti situati nell'Atlantico del Nord tra due continenti, l'Islanda ha sempre avuto un ruolo sproporzionato nella geopolitica europea. Ma una dichiarazione di Reykjavik questa settimana suggerisce che l'isola potrebbe essere sul punto di compiere la sua mossa più importante finora.

Il ministro degli Esteri Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir ha dichiarato mercoledì a Reuters che l'Islanda potrebbe diventare uno stato membro dell'UE già nel 2028. Il governo ha proposto un referendum per il 29 agosto per decidere se riprendere le trattative per l'adesione, un processo congelato dal 2013, quando un governo euroscettico è salito al potere.

"Se lo faremo, sono piuttosto ottimista che saremo, entro la fine dell'anno 2028, membri dell'Unione Europea", afferma Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, Ministro degli Esteri islandese.

Reykjavík (Islanda) // Shutterstock

L'Islanda fa già parte del mercato unico europeo e della zona Schengen, ed è membro fondatore della NATO. In termini pratici, è profondamente integrato con l'UE. L'iscrizione a pieno titolo sarebbe stato l'ultimo passo di un percorso da tempo avviato.

Cosa è cambiato? Un misto di forze. Il costo della vita è aumentato vertiginosamente. La guerra della Russia in Ucraina ha affinato il pensiero sulla sicurezza. E le ripetute discussioni di Donald Trump sull'annettimento della Groenlandia, che si trova proprio tra l'Islanda e gli Stati Uniti, hanno concentrato le menti. "L'Islanda è lì al centro, una sorta di collegamento tra quei due continenti," disse Gunnarsdottir.

La strada non sarà liscia. Il ministro è stato franco: la pesca sarà la negoziazione più difficile, seguita dall'agricoltura e dal mercato del lavoro. La pesca non è solo un'industria in Islanda, è una pietra angolare economica e culturale. La sua strategia è affrontare prima le questioni difficili invece di lasciarle accumularsi alla fine.

L'UE sembra pronta ad accogliere l'Islanda. La responsabile della politica estera Kaja Kallas l'ha detto chiaramente: "L'Islanda sarebbe certamente una favorita in questo processo." Se il voto di agosto passerà, sarebbe comunque necessario un secondo referendum sull'adesione a pieno titolo. Due voti, due possibilità. Ma per la prima volta in oltre un decennio, la conversazione è reale.