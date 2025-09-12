LIVE
      L'Islanda segnala un possibile ritiro dall'Eurovision 2026 a causa della partecipazione di Israele

      La decisione riflette il crescente disagio per la situazione umanitaria a Gaza.

      HQ

      Qui in Spagna, abbiamo ricevuto la notizia che il nostro paese potrebbe non partecipare all'Eurovision se Israele lo facesse. Ora, anche l'emittente nazionale islandese RÚV ha segnalato l'incertezza sulla partecipazione all'Eurovision 2026 se Israele sarà autorizzato a competere. La decisione finale seguirà l'Assemblea generale dell'Unione europea di radiodiffusione a dicembre. La posizione di RÚV riflette il più ampio disagio europeo riguardo alla situazione umanitaria a Gaza e le preoccupazioni per la libertà di stampa. Questa incertezza si aggiunge alla crescente lista di emittenti che stanno considerando un boicottaggio per la partecipazione di Israele. Cosa ne pensi della situazione?

      L'Islanda all'Eurovision Song Contest 2025 // Shutterstock

