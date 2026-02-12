L'Italia approva 8,8 miliardi di euro per il programma GCAP dei caccia

HQ

Il parlamento italiano ha approvato un pacchetto di finanziamenti di 8,77 miliardi di euro per il Global Combat Air Programme (GCAP), un progetto congiunto di caccia con il Regno Unito e il Giappone.

La commissione difesa della camera bassa ha dato il sostegno finale alla proposta del governo giovedì, il che significa che non è necessario alcun ulteriore voto. I fondi copriranno le fasi iniziali del programma fino al 2037.

Programma GCAP dei caccia // Shutterstock

GCAP è stato lanciato nel dicembre 2022 e mira a fornire un aereo da combattimento di nuova generazione entro il 2035, combinando sistemi con e senza equipaggio, sensori avanzati e reti dati integrate. Il progetto è sviluppato da una joint venture tra BAE Systems, la Leonardo italiana e Japan Aircraft Industrial Enhancement, sostenuta da Mitsubishi Heavy Industries.

L'Italia stima ora i costi delle prime fasi a 18,6 miliardi di euro, rispetto ai circa 6 miliardi di euro ai prezzi del 2021 quando il programma è stato delineato per la prima volta. I funzionari affermano che l'aumento riflette maggiori spese di sviluppo tecnologico, test e progettazione.

L'approvazione arriva mentre il rivale europeo Future Combat Air System (guidato da Francia, Germania e Spagna) si trova ad affrontare incertezze industriali e politiche. I funzionari italiani hanno segnalato apertura all'espansione del GCAP, con Germania e Australia tra i paesi che si riferiscono interessati...