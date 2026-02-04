L'Italia avvia un'indagine dopo che il dipinto di un angelo restaurato assomiglia sospettosamente a Giorgia Meloni

HQ

Roma ha regalato al mondo molte opere d'arte indimenticabili, ma poche hanno suscitato così tanto sguardo di sfuggita. Un affresco angelico appena restaurato all'interno della Basilica di San Lorenzo a Lucina ha scatenato un'indagine dopo che i visitatori hanno notato qualcosa di inquietante: il cherubino ora assomiglia sospettosamente alla prima ministra italiana, Giorgia Meloni. Immagini affiancate volarono sui social media, i meme seguirono immediatamente e quella che era iniziata come una silenziosa restaurazione si trasformò in un argomento nazionale.

L'opera, completata a dicembre nella Cappella delle Anime Sante nel Purgatorio, si trovò improvvisamente sotto esame ufficiale. Successivamente, il ministro della cultura italiano ordinò un'indagine per determinare se la somiglianza fosse avvenuta per caso o per intento di pennellate. La Sovrintendenza di Roma ha scavato tra archivi, foto e schizzi originali del 2000 per vedere se l'angelo fosse sempre sembrato così politicamente familiare, o se l'aureola fosse arrivata più tardi...

La stessa Meloni si è lasciata andare all'assurdo, scherzando su Instagram dicendo che "di sicuro" non sembra un angelo, emoji inclusa. Il restauratore, Bruno Valentinetti, negò qualsiasi libertà creativa, insistendo di aver copiato fedelmente il disegno originale e di offrire gratuitamente il suo lavoro. I funzionari della chiesa hanno adottato un tono più cauto, sottolineando che le immagini sacre non dovrebbero diventare strumenti per un uso improprio, anche se hanno ammesso che i cambiamenti non sono mai stati formalmente approvati.

Nel frattempo, curiosi romani e turisti si sono riversati in quella che alcuni ora chiamano la "Cappella Meloni", discutendo se vedano ispirazione divina o coincidenza terrena. Perfino il parroco ha minimizzato l'indignazione, ricordando ai critici che gli artisti hanno sempre inserito volti contemporanei nell'arte religiosa... Ma cosa ne pensi di quest'ultima opera d'arte? Coincidenza o intenzionale?