L'Italia presenta il sistema di difesa aerea "Michelangelo Dome"

HQ

Il gruppo italiano di difesa e aerospaziale Leonardo ha presentato piani per un nuovo sistema di difesa aerea multilivello, la "Cupola di Michelangelo", volto a proteggere le infrastrutture critiche e le aree chiave da razzi, missili e droni.

Il sistema, ispirato alla Cupola di Ferro israeliana, integrerà piattaforme su terra, aria, mare e spazio per rilevare, tracciare, intercettare e neutralizzare le minacce. Leonardo prevede di collaborare con le forze armate italiane per progettare il sistema, che dovrebbe diventare operativo entro il 2028.

Il Ministro della Difesa italiano Guido Crosetto ha sottolineato la necessità di tali sistemi per contrastare le minacce di guerra ibrida, incluse infrastrutture energetiche e aeroporti, e ha detto che l'Italia sta discutendo la cooperazione con altri paesi europei.

Leonardo Amministratore Delegato Roberto Cingolani:

"Questo è un modello importante per la sicurezza in Italia, Europa e nei paesi della NATO nei prossimi anni."

Il Ministro della Difesa italiano Guido Crosetto:

"Ogni paese può integrare le proprie tecnologie. Insieme, possiamo cooperare per creare un sistema di difesa altamente avanzato contro ogni tipo di minaccia, dai missili ipersonici ai piccoli droni, perché ora le minacce assumono molte forme diverse."