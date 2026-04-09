Live: Presentazione della Selezione Ufficiale dei film per la 79ª edizione del Festival di Cannes

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Il 9 aprile alle 11:00 CEST, gli organizzatori della 79ª edizione del Festival di Cannes, la Presidente Iris Knobloch e il Delegato Generale Thierry Frémaux, hanno incontrato i media in un evento trasmesso in diretta per presentare la Selezione Ufficiale dei film, che sarà giudicata dalla giuria ufficiale presieduta quest'anno dal rinomato regista Park Chan-wook.

Segui la presentazione dal vivo dei nominati qui sotto.

Gamereactor tornerà sul red carpet nella capitale cinematografica europea il mese prossimo per partecipare alla 79ª edizione del Festival di Cannes, che si terrà dal 12 al 23 maggio, e vi porterà le ultime notizie dalla strada, recensioni di film dentro e fuori dalla Selezione Ufficiale, e interviste con registi e star presenti all'evento. Restate sintonizzati.

Un Festival di Cannes 2026 con un forte sapore spagnolo

Thierry Frémaux ha appena concluso il suo discorso con un chiaro riferimento alla difficile situazione che affronta l'industria cinematografica tradizionale, e in particolare il cinema spagnolo. Per parafrasare, ha sottolineato che la Selezione Ufficiale di quest'anno presenta una buona manciata di film spagnoli di alta qualità di vari registi e di sensibilità diverse (Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen, Javier Calvo e Javier Ambrossi). Nonostante la chiusura delle sale e il calo della presenza, il cinema spagnolo è 'molto vivo'.

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