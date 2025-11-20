Ripristino dell'energia dopo il blackout che colpisce Parigi

HQ

Gli operatori elettrici di Parigi stanno ripristinando l'energia dopo che un guasto tecnico in una sottostazione a Issy-les-Moulineaux ha lasciato circa 170.000 abitazioni senza elettricità nelle prime ore di questa mattina.

L'interruzione, segnalata alle 5:38 ora britannica (6:38 ora francese), ha fermato diverse linee metropolitane e suburbane mentre alcune zone della capitale e delle aree circostanti sono diventate spente.

RTE, che sovrintende alla rete di trasmissione ad alta tensione francese, ha dichiarato che 112.000 abitazioni sono state ricollegate entro cinque minuti, con squadre dispiegate immediatamente per stabilizzare la rete.

Alle 6:50 (7:50 ora francese), circa 2.600 abitazioni erano ancora senza elettricità, con i lavori di restauro in corso. Questa è una notizia in evoluzione...