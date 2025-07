L'NBA annuncia una nuova serie di partite internazionali a Londra, Parigi, Manchester e Berlino

HQ

L'NBA ha annunciato una nuova serie di partite internazionali per le prossime tre stagioni, che si giocheranno in Europa. In particolare, a Berlino e Londra (2026), Manchester e Parigi (2027) e Berlino e Parigi (2028). Questo fa parte della tendenza in corso dei "Global Games", che fanno parte della stagione regolare (non delle amichevoli) e si giocano con le stesse regole NBA, al di fuori degli Stati Uniti e del Canada.

Recentemente, la lega ha scelto Città del Messico e Parigi per le partite internazionali. Nel 2025 abbiamo già avuto due partite a Parigi, tra i San Antonio Spurs (squadra del famoso giocatore francese Victor Wembanyama) e gli Indiana Pacers. Nel novembre 2025, Detroit Pistons e Dallas Mavericks andranno a Città del Messico.

L'anno prossimo, il campionato di basket tornerà a Londra per la prima volta dal 2019. Manchester ha già disputato una partita di pre-campionato nel 2013, così come Berlino nel 1996 e nel 2008, ma non parte della stagione regolare.

La vendita dei biglietti sarà attiva in tarda data. Nello specifico, i giochi del 2025 saranno: