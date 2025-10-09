L'NBA torna in Cina, il loro mercato internazionale più importante, per la prima volta dal 2019

HQ

L'NBA è tornata in Cina per la prima volta dal 2019, dove questo fine settimana si svolgeranno due partite di pre-campionato a Macao tra Brooklyn Nets e Phoenix Suns. Il basket è uno degli sport più popolari della Cina e l'NBA è molto seguito lì, e la presenza dell'NBA lì cerca di ammorbidire le tese relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Cina.

Queste tensioni hanno raggiunto un punto di rottura nel 2019, con un singolo tweet del direttore generale degli Houston Rockets Daryl Morey a sostegno delle proteste di Hong Kong. Di conseguenza, la Cina ha sospeso i diritti televisivi dell'NBA e gli sponsor cinesi sono stati costretti a tagliare i legami con la lega americana.

Sei anni dopo, tutto questo è perdonato: l'NBA televisiva è tornata lentamente in Cina, e finalmente alcuni fan potranno vederli di persona (per la prima volta nell'hub del gioco d'azzardo di Macao) e, allo stesso tempo, l'NBA annuncia una partnership pluriennale con Alibaba, una delle più grandi aziende tecnologiche cinesi. L'NBA vuole "migliorare l'esperienza dei fan2 utilizzando il cloud computing e i servizi di intelligenza artificiale di Alibaba.