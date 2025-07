Lo scandalo dei Coldplay è ora disponibile come gioco

HQ

Durante un recente show dei Coldplay, uno degli scandali romantici più inaspettati dell'anno si è svolto in diretta sullo schermo. L'amministratore delegato di Astronomer è stato catturato durante la kiss cam dello stadio... non con il coniuge, ma con il responsabile delle risorse umane dell'azienda. I due sembravano visibilmente scossi, cercando di nascondere i loro volti, mentre Chris Martin ha scherzosamente detto alla folla che erano "solo un po' timidi".

La clip si è diffusa a macchia d'olio sui social media ed è stata immediatamente trasformata in una miniera d'oro di meme. Ma una persona ha fatto un ulteriore passo avanti: lo sviluppatore di giochi in solitaria Jonathan Mann ha creato un videogioco in piena regola su di esso. Coldplay Canoodlers è un minigioco in stile pixel in cui controlli la kiss cam e cerchi di individuare la famigerata coppia di astronomi il più rapidamente possibile.

Non è su Steam o su una grande piattaforma, ma Mann ha condiviso un link diretto su Twitter e le persone stanno già accumulando punteggi alti, ridendo dell'assurdità e abbracciando il dramma in forma a 8 bit.

Puoi provare il gioco qui. Non dimenticare di condividere il tuo punteggio più alto!