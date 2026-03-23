Lo sceneggiatore commenta il film di James Bond di Denis Villeneuve: "Le cose stanno procedendo abbastanza bene"

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Considerando che lo sceneggiatore Steven Knight ha appena consegnato Peaky Blinders: The Immortal Man e che Denis Villeneuve sta lavorando duramente per completare la terza e ultima parte della sua trilogia di Dune, forse non sorprende che non abbiamo ancora sentito molto parlare del prossimo progetto di James Bond a cui i due collaboreranno. Tuttavia, forse presto questo cambierà.

Parlando con Variety, a Knight è stato chiesto del film di Bond che sta scrivendo per Villeneuve, qualcosa di cui il creatore di Peaky Blinders non era molto entusiasta di parlare a causa della segretezza del film. Quello che ha notato è che dovremmo sentire qualcosa sul film in un periodo relativamente breve e che il lavoro sta procedendo alla grande ritmo.

"Cioè, ovviamente non posso dare dettagli, ma mi piace molto. È così divertente."

Continua quando gli viene chiesto quando dovremmo aspettarci notizie: "Sì. [Sembra incerto] Dipende da cosa intendi per "presto", ma sì. Voglio dire, le cose stanno andando abbastanza bene."

Chi aspetta con ansia questo prossimo capitolo di Bond sembra che dovrà ancora aspettare parecchio tempo, dato che non sappiamo ancora quando inizierà la produzione, figuriamoci la prima, e non abbiamo nemmeno idea di chi prenderà in carico il compito di 007 dopo Daniel Craig. Per farla breve, il riferimento di Knight a "dipende da cosa intendi per 'presto'" sembra essere la cosa più importante da trarre da questo aggiornamento...