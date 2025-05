Lo sceneggiatore di Ritorno al futuro su quando avremo un quarto film: "Mai!"

HQ

Molti hanno chiesto a gran voce un altro capitolo della serie (Back to the Future nonostante questo non sia mai stato realizzato nei 35 anni trascorsi da quando il terzo capitolo ha fatto il suo debutto nelle sale. I fan sperano ancora, e lo sceneggiatore Bob Gale continua a uccidere quella speranza con un messaggio molto chiaro che non creerà una sceneggiatura per un quarto film o un prequel.

In una recente intervista con People, Gale si impegna ancora una volta in questa posizione, sottolineando che non creerà "mai" un quarto film o un prequel perché la serie/trilogia è "bella così com'è" e "abbastanza perfetta".

Gale spiega: "Voglio dire, è come se sapessero che in ogni intervista la gente dice: 'Oh Bob, quando ci sarà un Ritorno al Futuro 4?' Mai. "Quando ci sarà un prequel?" Mai. "Quando ci sarà uno spin-off?" Mai. Va bene così com'è. Non è perfetto, ma come diceva Bob Zemeckis, 'È abbastanza perfetto'. "

La speranza si è infranta ancora una volta. Bene... a meno che tu non creda che la serie sia "bella così com'è".