Lo scontro Trump-Musk minaccia il sostegno federale a Tesla-SpaceX

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rinnovato i suoi attacchi a Elon Musk, avvertendo che il governo potrebbe ritirare il sostegno a Tesla e SpaceX a causa delle crescenti tensioni.

Martedì, Trump ha suggerito su Truth Social che Musk potrebbe ricevere più sussidi "di qualsiasi essere umano nella storia, di gran lunga", aggiungendo: "Niente più lanci di razzi, satelliti o produzione di auto elettriche, e il nostro Paese risparmierebbe una fortuna".

In risposta alle minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Musk ha dichiarato sulla sua piattaforma di social media X: "Sto letteralmente dicendo di TAGLIARLO TUTTO. In seguito ha aggiunto che potrebbe intensificare lo scambio con Trump, ma ha detto: "Mi asterrò per ora".