Lo scrittore di fantascienza Ted Chiang ha già scartato l'idea romanticizzata dell'IA nelle nostre vite: "Dovresti lasciare che sia Amazon a prendere le tue decisioni?"

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Ted Chiang non è solo un noto scrittore di fantascienza, ma anche autore di opere come 'The Story of Your Life' (che in seguito fu adattata per il cinema con il titolo 'Arrival') e l'antologia 'Exhalation'; È anche uno dei visionari più perspicaci sull'evoluzione dell'intelligenza artificiale e sulla sua implementazione nella società odierna. Come autore visionario, abbiamo avuto l'onore e il piacere di chiacchierare a lungo con lui durante Celsius 232 in un'intervista, la cui versione completa potete leggere qui.

Tuttavia, tra tutti gli argomenti discussi con Chiang, forse il più importante e rivelatore è se il percorso che abbiamo intrapreso oggi nell'evoluzione dell'intelligenza artificiale rimanga lo stesso di quello che ha delineato anni fa nel suo lavoro. La sua risposta fu tanto rivelatrice quanto compromettente:

"Per gran parte della storia della fantascienza, l'idea di macchine pensanti o intelligenza artificiale è stata molto comune, e le persone l'hanno spesso ripresa. Penso che ci siano sempre state molte interessanti domande filosofiche attorno a questo argomento. Ma ciò che abbiamo visto negli ultimi cinque anni circa, con l'ascesa dell'IA generativa, non ha nulla a che vedere con ciò che è stato esplorato nella fantascienza. Le domande che interessavano la fantascienza non si applicano davvero alla situazione che affrontiamo ora.

"Lasciate che suggerisca un modo di vederla.

"In precedenza, la fantascienza chiedeva: 'Dovresti lasciare che una macchina prenda le tue decisioni?' Penso che questa sia una domanda filosofica interessante perché l'idea di una macchina che prende decisioni migliori degli esseri umani (o semplicemente in modo diverso dagli umani) solleva argomentazioni valide sia a favore che contro la fiducia. Oggi, però, la domanda è più del tipo: 'Dovresti lasciare che sia Amazon a prendere le tue decisioni?'

"Non credo sia una domanda filosofica interessante. Penso che la risposta sia chiaramente 'no, non dovresti'. Non credo ci sia un buon argomento filosofico per lasciare che sia Amazon a prendere le tue decisioni.

"Quello che intendo è che l'IA generativa (il software attualmente descritto come IA) non è una macchina pensante. In sostanza, è uno strumento di potere aziendale. Non credo ci sia un buon argomento filosofico per arrendersi semplicemente al potere aziendale. È nell'interesse delle aziende sollevare queste domande sulle macchine pensanti e suggerire che potrebbero pensare meglio di te.

"Ma non è quello che abbiamo ora. Non è questa la situazione che stiamo affrontando. Ogni volta che parlano di queste idee, non è altro che una cortina di fumo, perché ciò che interessa loro è aumentare il loro potere sulle persone.

"Quindi penso sia molto importante essere chiari sulla situazione in cui ci troviamo realmente. La situazione in cui ci troviamo oggi non è più quella che interessava alla fantascienza. La situazione in cui ci troviamo riguarda la resistenza al potere aziendale."