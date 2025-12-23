Lo scrittore di Silent Hill f ritiene che il gioco sia spaventoso perché le donne sono "terrificanti"

HQ

Silent Hill f non solo avrebbe voluto offrire una diversa interpretazione dell'horror nella serie Silent Hill, cambiando la location dalla nebbiosa città americana da cui prende il nome alla cittadina rurale fittizia di Ebisugaoka. Esplora anche un modo diverso di mettere a prova le paure del giocatore, e gran parte del merito per il titolo del 2025 va al suo sceneggiatore principale, Ryukishi07.

Lo sceneggiatore, noto in passato soprattutto per visual novel come Higurashi no Naku Koro ni e Umineko, ha rilasciato un'intervista a GamesRadar+ in cui parla della sua filosofia dietro la stesura della sceneggiatura del gioco.

"Da quanto ho capito, gli appassionati di horror tendono a tendere verso gli uomini e, agli occhi degli uomini, il sesso opposto può suscitare una varietà di emozioni contrastanti, dal tenero al terrificante," dice Ryukishi07. "Penso che le donne appaian spesso nell'horror giapponese come personaggi o temi perché le emozioni che emergono dalla loro esistenza diventano fonti di drammi intricati."

Ovviamente, la componente temporale ha anche una forte influenza sulla rappresentazione delle paure di Hinako Shimizu, la sua protagonista. Il Giappone rurale negli anni '60 era ancora governato da rigorosi standard di moralità e comportamento attesi dalle donne, in una società rigorosamente patriarcale e paternalista dove le opinioni delle donne non erano rilevanti (almeno non al di fuori della casa). Questa aspettativa di essere una brava figlia, una brava studentessa e, in definitiva, una buona moglie scatena il comportamento di Hinako nel gioco, la "libera". È allo stesso tempo terrificante e rivoltabile, e Ryukishi07 lo fa come segno di assoluto rispetto per le donne.

"Per me personalmente, il sesso opposto (le donne) è qualcosa che rispetto, venero, con cui vado d'accordo e temo; qualcosa che affascina, mi terrorizza e mi affascina," spiega Ryukishi07. "Ancora oggi ho scritto storie che rientrano nel genere horror, ma nessuna di esse sarebbe stata completata senza la presenza di donne.

"Lavorare su temi incentrati sulle donne è per me il più grande atto di rispetto che posso dedicare a loro," conclude Ryukishi07.

