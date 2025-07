Lo sfrigolio Disney+ mostra nuovi scorci di Wonder Man e Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo

Ironheart ha appena finito di andare in onda su Disney+ e nel prossimo futuro Marvel Cinematic Universe i fan non vedono l'ora di andare al cinema per vedere The Fantastic Four: First Steps. Ma cosa succede dopo? Ci sono alcuni progetti in programma, tra cui una serie animataWakandan e infine il live-actionWonder Man con Yahya Abdul-Mateen II e Ben Kingsley.

Sì, lo spettacolo sta arrivando ed è in realtà abbastanza vicino dato che sarà presentato in anteprima anche a dicembre. Anche se non abbiamo ancora un trailer completo da guardare, un nuovo reel sfrigolante per lo streamer ha mostrato alcuni scorci di ciò che servirà, inclusa la rappresaglia di Kingsley del falso terrorista Trevor Slattery, che ruba la scena a Iron Man 3.

Oltre a ciò, il reel sfrigolante ha anche presentato alcuni teaser della seconda stagione di Percy Jackson and the Olympians, che debutterà anch'essa a dicembre. Aggiungete a questo qualche altro frammento di Alien: Earth e Only Murders in the Building, ed è chiaro che Disney+ ha in programma una forte seconda metà dell'anno.