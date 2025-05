Lo sherpa Kami Rita batte il suo stesso record come la persona con il maggior numero di salite all'Everest Kami Rita, 55 anni, scala l'Everest quasi ogni anno e lo ha già scalato 31 volte.

Il Monte Everest è una delle montagne più dure e pericolose da scalare, anche per gli scalatori esperti. Pochissime persone possono essere orgogliose di aver conquistato il summut di 8.848,86 m (29.031,7 piedi), e solo uno può dire di averlo scalato 31 volte: Kami Rita. Questo nepalese di 55 anni, guida sherpa, detiene il record per il maggior numero di ascensioni al Monte Everest, un record ineguagliato da chiunque continui a estendere: il 27 maggio 2025 lo ha scalato per la 31esima volta. La persona con il secondo maggior numero di scalate dell'Everest è Pasang Dawa Sherpa, che lo ha scalato 29 volte, di cui due questa primavera. Secondo EFE, Rita è stata la guida principale per una spedizione sull'Everest guidata dall'Adventure Wing dell'esercito indiano e ha commemorato il 50° anniversario della prima spedizione dell'esercito indiano sulla vetta dell'Himalaya. Il governo nepalese ha rilasciato 468 permessi per scalare l'Everest questa primavera, e tre persone sono morte: due alpinisti indiani e uno filippino.