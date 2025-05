Lo showrunner di Arcane parla del futuro di Vi e Caitlyn: "Non si sa mai"

HQ

Quando Arcane si è concluso alla fine del 2024, molti sono rimasti senza parole e curiosi di sapere cosa accadrà dopo per l'animato League of Legends. Ci sono state segnalazioni su progetti di follow-up o spin-off, ma non è chiaro come questi influenzeranno o potrebbero influenzare il cast principaleArcane fino a quando non avremo qualcosa di concreto in relazione ad essi. Tuttavia, ciò non ha impedito ai fan di porre domande.

Durante la conversazione di Variety a Alhambra Gallery Nucleus, i fan hanno posto la domanda su cosa riserverà il futuro a Vi e Caitlyn. Lo showrunner e produttore esecutivo Christian Linke ha risposto dicendo ai fan che la porta è stata lasciata spalancata.

"Beh, questa è una domanda difficile. Devo dire no comment, perché... Non si sa mai. Questa è una risposta di merda, ma è a tuo favore".

La sceneggiatrice Amanda Overton ha poi ampliato questo concetto aggiungendo: "Questi personaggi sono molto giovani nello show. Hanno tipo 20 anni o qualcosa del genere. Non abbiamo ancora visto Vi, o francamente Caitlyn, diventare adulti. Lo spettacolo era che diventavano adulti. Ora possono chiedersi: 'Chi sono io quando non ho nessuno da proteggere? Perché tutto ciò che ha fatto per l'intero show è stato cercare di proteggere qualcuno oltre a se stessa.

"Capire chi è Vi e cosa vuole, e come si adatta all'essere un poliziotto, e per chi decide di combattere e perché – queste sono storie che non abbiamo ancora esplorato a lungo. È un'investigatrice di gomma? Sono una coppia che combatte il crimine? Andranno in giro per il mondo e incontreranno altri campioni? Sarebbe stupefacente e divertente. Voglio che Vi possa vedere di più del mondo".

In sostanza, potremmo vedere entrambi i personaggi riapparire in forma animata in futuro, la domanda è quando o dove...?