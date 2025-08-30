Lo spin-off The Rats sarebbe stato un "disastro" per NetflixThe Witcher

HQ

Secondo quanto riferito, lo spin-off di The Rats è stato un "disastro" dietro le quinte, con Netflix che non considera il progetto prequel come rilasciabile nel suo stato attuale.The Witcher Dopo aver terminato prematuramente le riprese nel 2023, fonti che hanno parlato con Redanian Intelligence hanno fornito frammenti di informazioni su questo apparente spettacolo dell'orrore di un progetto.

Alcuni hanno detto che è peggio di Blood Origin,The Witcher un altro spin-off che ha raccolto alcune recensioni orrende al momento della sua uscita. Le riprese di The Rats sono state apparentemente interrotte dopo soli due mesi, con il filmato che è stato messo insieme per creare un singolo film speciale piuttosto che una miniserie completa come previsto.

Le riprese dovevano durare sei mesi, ma lo sciopero della WGA e altri fattori si sono messi in mezzo. Allo stato attuale, non abbiamo ancora un periodo di uscita per The Rats, che è una serie prequel progettata per mostrare la banda di disadattati che accoglie Ciri verso la fine dellaThe Witcher stagione 3. Freya Allen non fa parte di questo progetto.