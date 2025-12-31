Lo stadio di baseball di Miami si trasforma in uno stadio di hockey su ghiaccio per il NHL Winter Classic

HQ

Tutto è pronto per una partita speciale della National Hockey League (NHL) in Florida, dove lo stadio di baseball LoanDepot Park diventerà la sede di una partita di hockey su ghiaccio, la prima volta che una partita NHL si gioca all'aperto in Florida.

Sarà il NHL Winter Classic 2026, che si terrà venerdì prossimo, 2 gennaio. Lo stadio di baseball è solitamente la casa dei Miami Marlins, ma questa settimana sarà temporaneamente la casa dei campioni in carica della Stanley Cup, i Florida Panthers, che affronteranno i New York Rangers in trasferta.

Ci sarà un'altra partita NHL all'aperto questa stagione, entrambe in Florida. L'altro sarà a Tampa il 1° febbraio, tra Tampa Bay Lightning e Boston Bruins.

Se sei interessato a seguire l'NHL Winter Classic, puoi seguirlo su NHL. Piattaforma TV in tutto il mondo, soggetta a blackout geografici. Negli Stati Uniti, è incluso in HBO Max, ma non nella versione europea della piattaforma.