Lo stadio Metropolitano dell'Atlético de Madrid, favorito per ospitare la finale di Champions League maschile nel 2027

Il Riyadh Air Metropolitano, stadio dell'Atlético de Madrid, ospiterà probabilmente la finale di Champions League nel 2027. Pilar Alegría, ministro dello Sport in Spagna, ha dichiarato martedì che i ministri lo hanno approvato, un passo necessario alla RFEF (Federcalcio spagnola) per confermare la sede della partita.

Tuttavia, la conferma ufficiale non arriverà prima di settembre, fatta dalla UEFA. C'è un altro candidato, lo Stadio Olimpico di Baku, in Azerbaigian, che ha già ospitato la finale di Europa League nel 2019, tra Arsenal e Chelsea.

Wanda, Civitas, Riyadh Air...

Lo stadio Metropolitano, nella parte est di Madrid, è stato costruito negli anni '90 sperando di ospitare i Campionati mondiali di atletica leggera nel 1997, ma Madrid ha perso la candidatura. In seguito è stato destinato a diventare uno stadio olimpico per le Olimpiadi del 2012 (e poi del 2016, e poi di nuovo del 2020...) ed è rimasto per lo più inutilizzato fino a quando l'Atlético de Madrid non lo ha spostato, dopo che il loro ex stadio, lo storico Vicente Calderón, è stato demolito.

In pochi anni ha cambiato nome tre volte: aprendo come Wanda Metropolitano nel 2018, poi Civitas Metropolitano nel 2022 e infine Riyadh Air Metropolitano nel 2024.

È diventato uno dei migliori stadi della Spagna, con una capacità di oltre 70.000 persone, e ha ospitato la finale di Champions League 2019 tra Liverpool e Tottenham. Sarà utilizzato anche per la Coppa del Mondo 2030 in Spagna.