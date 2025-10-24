Lo storico club inglese Sheffield Wednesday si presenta in amministrazione controllata e gli verranno detratti 12 punti

HQ

Lo Sheffield Wednesday F.C., una delle più antiche squadre di calcio ancora in attività (la seconda più antica in assoluto in Inghilterra), fondata nel 1867, ha presentato istanza di amministrazione controllata, dichiarandosi insolvente. Il proprietario del club dal 2015, Dejphon Chansiri, è stato accusato di aver violato i regolamenti finanziari dell'EFL (English Football League) lo scorso giugno. I tifosi hanno protestato contro il proprietario, un magnate thailandese proprietario del più grande produttore di tonno in scatola, in quanto ha portato alla rovina finanziaria del club (via SkyNews).

L'incapacità del club di soddisfare il proprio staff e i giocatori ha portato alla partenza di diversi giocatori e del loro allenatore, Danny Rohl, ora ai Rangers. Il club è ora amministrato da Begbies Traynor, una società specializzata in ristrutturazioni aziendali, e si concentrerà sul salvataggio dai loro enormi debiti.

Lo Sheffield Wednesday, soprannominato The Owls, è attualmente in fondo alla classifica del campionato, seconda divisione del calcio inglese, avendo giocato l'ultima volta nella massima serie nel 2000. A seguito della presentazione della domanda di amministrazione, verranno sottratti 12 punti in campionato, il che li lascerebbe a 13 punti dalla seconda peggior squadra del campionato, il Blackburn Rovers.