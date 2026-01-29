Lo studio Comcept di Keiji Inafune ha ufficialmente chiuso i battenti

HQ

Lo studio Comcept è stato originariamente fondato nel 2010 dall'iconico designer che ha contribuito a plasmare il personaggio di Mega Man, Keiji Inafune, e ancora oggi è probabilmente più conosciuto per la controversa rivelazione, il finanziamento, il marketing e il lancio di Mighty No. 9 nel 2016.

L'anno successivo, furono acquisiti da Level-5, che ribattezzò lo studio come "Level 5 Comcept", prima di cambiare nuovamente nome nel 2024 in "Level-5 Osaka", contemporaneamente alla partenza dello studio di Inafune.

Da allora, lo studio ha sviluppato diversi titoli relativamente di successo, tra cui Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, che ha superato il milione di copie vendute a giugno, ma chiaramente non è stato sufficiente. Come può confermare la stazione giapponese Kanpo (tramite Gematsu), Comcept è stato sciolto il 13 gennaio.

Non si sa se i dipendenti saranno integrati nel Level-5 e quindi continueranno a supportare la serie Fantasy Life i, ma attualmente si presume che ciò sia stato assunto.

Almeno, ora stiamo dicendo addio allo studio che un tempo diceva di Mighty No. 9; "Non è perfetto, ma è meglio di niente".