Lo sviluppatore di emulatori Xbox 360 nega di lavorare con Microsoft

Di recente, lo YouTuber e leaker Extas1s ha affermato che il team che ha creato l'emulatore Xbox 360 per PC Xenia stava lavorando con Microsoft su Xbox Classics. Ciò consentirebbe ai giocatori di provare i giochi Xbox e Xbox 360 originali tramite Game Pass e su PC.

Tuttavia, sembra che questa voce sia già stata smentita. Secondo Insider Gaming, il Discord ufficiale di Xenia ha già visto i membri del team negare questo concetto di Xbox Classics. "Microsoft ha il proprio emulatore Xbox 360, non consulterebbero mai nemmeno Xenia", ha detto un membro del team.

"Se fosse vero sarei sotto un NDA", ha detto un altro. La stessa Microsoft non ha ancora risposto alle affermazioni. Anche se Xenia non lavorasse con Microsoft su Xbox Classics, il progetto potrebbe ancora esistere. È una delle poche cose che potrebbero rendere Game Pass più un affare di quanto non lo sia già se dovesse realizzarsi.