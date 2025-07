Lo sviluppatore JRPG Acquire ha attualmente tre progetti non annunciati in lavorazione

HQ

Se sei un giocatore abituale di JRPG, probabilmente hai una certa familiarità con il nome dello sviluppatore Acquire, lo stesso studio che di recente è servito come mano di supporto per consentire a Nintendo di ottenere Mario & Luigi: Brothership oltre il limite, il tutto mentre faceva in modo simile con Square Enix come co-sviluppatore su Octopath Traveller. Sebbene il team abbia un talento per il lavoro di supporto, ha anche le sue ambizioni e le sue idee, e riusciremo a soddisfarle non appena Tokyo Game Show.

Secondo Forbes, Acquire ha tre progetti attualmente in fase di sviluppo e per il momento non annunciati, creati in collaborazione con lo studio degli Emirati Arabi Uniti Red Dunes. Sono considerati Project Tremor (un combattente "kaiju che scuote la città"), Project Umbra (qualcosa che ha a che fare con le "cacce dark fantasy") e Project Shadowcar (un "oscuro thriller di spionaggio").

Ogni gioco dovrebbe essere lanciato su PC e console e riceverà un ampio supporto multilingue. Non si sa nulla su una data di uscita né su una finestra per i giochi, ma li incontreremo per la prima volta a settembre al TGS.

Qual è il progetto che ti incuriosisce di più?