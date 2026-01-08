Lockheed Martin ha consegnato un numero record di F-35 nel 2025

HQ

Lockheed Martin ha aumentato la produzione del suo caccia di punta F-35 nel 2025, consegnando un record di 191 velivoli agli Stati Uniti e alle nazioni alleate, mentre la domanda di velivoli da combattimento avanzati continua a crescere in un contesto di crescenti tensioni globali.

La cifra rappresenta un netto aumento rispetto ai 110 jet consegnati un anno prima e sottolinea come le priorità di spesa per la difesa siano cambiate tra i partner della NATO e degli Stati Uniti, in particolare in Europa e nell'Indo-Pacifico. Lockheed ha dichiarato che la sua linea di produzione ora opera a un ritmo ben superiore a quello di qualsiasi altro programma di caccia occidentale.

L'F-35 è diventato un pilastro centrale delle forze aeree moderne, rappresentando circa un terzo dei ricavi annuali di Lockheed Martin e ancorando i piani di approvvigionamento a lungo termine per decine di paesi. I governi hanno accelerato gli ordini mentre i conflitti in Ucraina, Medio Oriente e Asia rimodellano la pianificazione militare.

Informazioni sull'F-35:

Progettato come velivolo stealth multiruolo di quinta generazione, l'F-35 combina bassa osservabilità con sensori avanzati, capacità di condivisione dati e sistemi di attacco di precisione. Lockheed posiziona il jet come un hub di battaglia in rete piuttosto che come un caccia tradizionale, permettendogli di operare fianco a bordo di droni, forze di terra e risorse navali, un ruolo che lo ha reso la spina dorsale delle strategie di potenza aerea alleate fino ai decenni a venire.