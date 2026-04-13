Lockheed Martin ottiene un contratto da 4,7 miliardi di dollari per espandere la produzione dei missili Patriot
Gli Stati Uniti accelerano la produzione della difesa aerea mentre la domanda globale cresce in mezzo a molteplici conflitti.
Secondo una nuova dichiarazione, Lockheed Martin ha ottenuto un contratto da 4,7 miliardi di dollari dal governo degli Stati Uniti per continuare a espandere la produzione dei suoi missili intercettori Patriot.
L'accordo copre la produzione del Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), un componente chiave delle reti di difesa missilistica statunitensi e alleate utilizzate per intercettare minacce balistiche in arrivo.
Il contratto segue un più ampio sforzo pluriennale del Pentagono per aumentare significativamente la produzione del sistema, poiché la domanda di capacità di difesa aerea è aumentata a causa delle crescenti tensioni globali.
Il sistema PAC-3 MSE ha visto un uso operativo intenso anche nei recenti scontri militari, contribuendo a mettere sotto pressione le scorte esistenti. I funzionari hanno avvertito che, mentre la produzione viene aumentata, si prevede che i vincoli di offerta persisteranno nel breve termine.
Gli Stati Uniti hanno inoltre approvato potenziali vendite militari estere su larga scala del sistema, anche a partner in Medio Oriente, mentre i paesi si affrettano a rafforzare le loro capacità di difesa aerea.