Lockheed Martin presenta il drone subacqueo Lamprey capace di essere attaccato alle navi

Lockheed Martin ha presentato il Lamprey Multi-Mission Autonomous Underwater Vehicle, un nuovo sistema subacqueo senza equipaggio progettato per attaccarsi alle navi, lanciare siluri e schierare droni in volo.

L'azienda ha dichiarato che la piattaforma dispone di un vano di carico utile di 24 piedi che può essere adattato per una gamma di missioni, dalle operazioni sul fondale marino alla guerra di superficie. Lamprey può rimanere sul fondo oceanico con un profilo stealth basso e ricaricarsi collegandosi a una nave ospite.

Lamprey Veicolo Autonomo Autonomo Multi-Missione

Sotto la superficie, il drone è in grado di lanciare siluri antisommergibile e esche. A livello di superficie, può schierare veicoli aerei senza pilota per missioni di ricognizione o di attacco cinetico, permettendole di condurre operazioni anti-nave sia sott'acqua che sopra il mare.

Lockheed dichiarò che il sistema era finanziato internamente e sviluppato per operare in modo autonomo, con la capacità di comunicare e coordinarsi con altri sistemi senza equipaggio in configurazioni a sciame. La presentazione arriva mentre le marine di tutto il mondo accelerano gli investimenti in sistemi marittimi autonomi progettati per espandere la portata operativa riducendo al contempo i rischi per le piattaforme con equipaggio...