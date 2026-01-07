Lockheed Martin triplicherà la potenza del missile Patriot

HQ

Lockheed Martin ha raggiunto un accordo a lungo termine con il governo degli Stati Uniti che più che triplicherà la capacità annuale di produzione dei missilistici intercettori Patriot PAC-3, riflettendo la crescente domanda di sistemi di difesa aerea a livello mondiale.

In base a un accordo di sette anni con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, l'azienda prevede di aumentare la produzione a circa 2.000 missili all'anno, rispetto ai circa 600 precedenti. La decisione arriva mentre gli Stati Uniti e i loro alleati accelerano gli sforzi per rafforzare le difese aeree e missilistiche in risposta ai crescenti rischi geopolitici.

L'intercettore PAC-3, utilizzato nel sistema di difesa aerea Patriot, è diventato una pietra miliare del supporto militare occidentale all'Ucraina ed è utilizzato anche da 16 paesi, tra cui Giappone, Polonia, Svezia e Qatar. Lockheed Martin ha dichiarato di aver già aumentato la produzione del 60% negli ultimi due anni, consegnando 620 missili solo nel 2025.

L'espansione segue un contratto record di 9,8 miliardi di dollari assegnato lo scorso anno per quasi 2.000 missili Patriot, il più grande ordine singolo per il sistema, sottolineando come la difesa missilistica sia passata al centro della pianificazione moderna della guerra.