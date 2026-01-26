Gamereactor

Undisputed

L'offerta Playstation Plus di febbraio sembra includere il pugilato

Secondo un noto leaker billbil-kun, è Undisputed.

Il noto data leaker di Dealabs, billbil-kun, ha ora rivelato che i giochi Playstation Plus Essential di febbraio includeranno Undisputed. È il gioco di boxe di Steel City Interactive di ottobre 2024, secondo le informazioni fornite da IGN. La boxe dovrebbe iniziare il 3 febbraio e, mentre aspetti, potete leggere la nostra recensione sul gioco proprio qui.

Ovviamente, ci sono anche altri giochi in arrivo su Playstation Plus, ma Undisputed sembra essere l'aggiunta principale.

Mentre aspettiamo l'inizio di febbraio, è una buona idea scaricare i giochi di gennaio, quando c'è ancora tempo:


  • Bisogno di Velocità Libera

  • Disney Epic Mickey: Riscritto

  • Custode del Nucleo

Undisputed

