Notizie dal mondo

L'Oktoberfest riapre dopo la minaccia di una bomba e un'esplosione mortale

Le autorità revocano il blocco a seguito dell'allarme esplosivo, con la riapertura del festival.

Abbiamo appena ricevuto la notizia che l'iconico Oktoberfest di Monaco ha riaperto in serata dopo che la polizia ha sgomberato il sito a seguito di un allarme bomba legato a un incidente domestico nelle vicinanze. L'operazione di sicurezza ha coinvolto numerosi cani da fiuto e unità speciali, garantendo che l'area del festival fosse sicura per i partecipanti. L'incidente ha coinvolto una lite familiare che si è intensificata tragicamente, con esplosivi e incendi scoperti in un edificio residenziale. Le autorità locali hanno confermato che la situazione non rappresenta una minaccia continua per i frequentatori del festival. Con la sicurezza garantita, i festeggiamenti sono ora ripresi sotto stretta supervisione della polizia. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!

