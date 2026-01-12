Lollipop Chainsaw RePOP offre una modalità esclusiva per Switch 2 quando uscirà a marzo

HQ

L'idea era che avremmo potuto giocare con Juliet Starling su Switch 2 a Lollipop Chainsaw RePOP già a novembre 2025, ma purtroppo è stato annunciato che il gioco era stato rimandato all'inizio del 2026. Ora finalmente sappiamo di più su quando sarà rilasciato.

Lo sviluppatore Dragami Games ha annunciato che uscirà il 26 marzo, il che significa ragionevolmente che sarà rilasciato più o meno nello stesso periodo per noi in Occidente. Se hai già acquistato il gioco per la Switch originale, ti verrà offerto un upgrade alla nuova versione per l'equivalente di 1100 yen (circa £5 / €6), e poi riceverai un gioco che gira a 60 fotogrammi al secondo. Inoltre, possiamo aspettarci di:

"Questa versione del gioco introduce anche la modalità esclusiva Switch 2 "Gun Shooting Mode", che si sblocca dopo aver completato la "Modalità RePOP" o la "MODALITÀ ORIGINALE." In essa, i giocatori affronteranno ondate di zombie in arrivo in tre fasi "WAVE" per livello, usando il Chainsaw Blaster come torretta fissa per difendersi dai nemici in un mini-gioco in stile arcade. È supportata la mira in stile mouse con il controller Joy-Con 2."

Qualcosa a cui aspettarsi con ansia, forse?