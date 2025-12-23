Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

L'Olympique Lyonnais annuncia Endrick in prestito di sei mesi dal Real Madrid

Il giocatore del Real Madrid, ignorato, vuole farsi un nome a Lione.

HQ

L'Olympique Lyonnais ha portato un regalo di Natale anticipato: Endrick si unisce per la seconda metà della stagione. L'attaccante brasiliano ha giocato pochissimi minuti al Real Madrid, quindi giocherà a Lione tra gennaio e giugno 2026. L'accordo è stato oggetto di voci da un po', ed è appena stato annunciato dal club con un video.

Secondo fonti interne, l'accordo durerà fino a giugno 2026, senza alcuna clausola di acquisto per il Lione, il che significa che Endrick tornerà al Real Madrid a luglio. Il suo stipendio sarà pagato in modo equo dai due club.

Endrick, spesso soprannominato Bobby, sarà presentato il 29 dicembre e inizierà ad allenarsi per la squadra, con il suo debutto previsto nella partita di Coppa di Francia il 32 gennaio, una partita di ottavi contro il Lille.

Il Lione è quinto in Ligue 1 ed è attualmente leader della classifica Europa League. Tuttavia, mancava un vero attaccante, un "numero 9", ed è proprio questo che Endrick offrirà. "Il suo profilo offensivo, il suo impatto in aree chiave e la sua energia sono risorse importanti per sostenere la squadra nella seconda metà della stagione, segnata da numerosi obiettivi da raggiungere", ha detto il club.

"L'Olympique Lyonnais è lieto di accogliere Endrick grazie al Real Madrid per la qualità delle discussioni e la collaborazione che ha reso possibile il suo arrivo", ha aggiunto il club in un comunicato.

L'Olympique Lyonnais annuncia Endrick in prestito di sei mesi dal Real Madrid

This post is tagged as:

SportfootballOlympique LyonnaisLigue 1Real Madrid


Caricamento del prossimo contenuto