L'Olympique Lyonnais annuncia Endrick in prestito di sei mesi dal Real Madrid

L'Olympique Lyonnais ha portato un regalo di Natale anticipato: Endrick si unisce per la seconda metà della stagione. L'attaccante brasiliano ha giocato pochissimi minuti al Real Madrid, quindi giocherà a Lione tra gennaio e giugno 2026. L'accordo è stato oggetto di voci da un po', ed è appena stato annunciato dal club con un video.

Secondo fonti interne, l'accordo durerà fino a giugno 2026, senza alcuna clausola di acquisto per il Lione, il che significa che Endrick tornerà al Real Madrid a luglio. Il suo stipendio sarà pagato in modo equo dai due club.

Endrick, spesso soprannominato Bobby, sarà presentato il 29 dicembre e inizierà ad allenarsi per la squadra, con il suo debutto previsto nella partita di Coppa di Francia il 32 gennaio, una partita di ottavi contro il Lille.

Il Lione è quinto in Ligue 1 ed è attualmente leader della classifica Europa League. Tuttavia, mancava un vero attaccante, un "numero 9", ed è proprio questo che Endrick offrirà. "Il suo profilo offensivo, il suo impatto in aree chiave e la sua energia sono risorse importanti per sostenere la squadra nella seconda metà della stagione, segnata da numerosi obiettivi da raggiungere", ha detto il club.

"L'Olympique Lyonnais è lieto di accogliere Endrick grazie al Real Madrid per la qualità delle discussioni e la collaborazione che ha reso possibile il suo arrivo", ha aggiunto il club in un comunicato.