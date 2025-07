L'OMS condanna gli attacchi israeliani contro l'impianto di Gaza

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina. IlWorld Health Organisation ha rilasciato una dichiarazione a seguito dei membri del suo staff che sono stati oggetto di molteplici attacchi mentre operavano nella Striscia di Gaza.

La dichiarazione rileva che una struttura e un magazzino gestiti dall'OMS sono stati recentemente attaccati da Israele, lasciando il personale e le loro famiglie esposti a "grave pericolo" e " traumatizzati dopo che gli attacchi aerei hanno causato un incendio e danni significativi".

Secondo la dichiarazione, l'esercito israeliano è entrato nella struttura dell'OMS e ha costretto donne e bambini a entrare in un conflitto attivo, il tutto mentre gli uomini venivano spogliati, ammanettati e interrogati sul posto, tutti sotto la minaccia delle armi. Al momento della stesura di questo articolo, un membro del personale dell'OMS rimane ancora in detenzione, mentre altri 32 sono stati evacuati nell'ambito di una missione ad alto rischio.

L'OMS va oltre affermando: "Le coordinate geografiche di tutte le sedi dell'OMS, compresi gli uffici, i magazzini e gli alloggi del personale, sono condivise con le parti interessate. Queste strutture sono la spina dorsale delle operazioni dell'OMS a Gaza e devono essere sempre protette, indipendentemente dagli ordini di evacuazione o di sfollamento. Qualsiasi minaccia a questi locali è una minaccia all'intera risposta sanitaria umanitaria a Gaza".

Anche tenendo presente questa situazione, l'OMS aggiunge che intende espandere le sue operazioni nella regione, nonostante non ci sia "un posto sicuro dove andare".

Si conclude con quanto segue: "L'OMS è inorridita dalle pericolose condizioni in cui gli operatori umanitari e sanitari sono costretti ad operare. Mentre la situazione della sicurezza e l'accesso continuano a deteriorarsi, le linee rosse vengono ripetutamente superate e le operazioni umanitarie spinte in uno spazio sempre più ristretto per rispondere.

"L'OMS chiede l'immediato rilascio del membro del personale dell'OMS detenuto oggi e la protezione di tutto il nostro personale e dei suoi locali. Ribadiamo il nostro appello per la protezione attiva dei civili, dell'assistenza sanitaria e dei suoi locali e per un flusso rapido e senza ostacoli di aiuti, compresi cibo, carburante e forniture sanitarie, su larga scala verso e attraverso Gaza. L'OMS chiede anche il rilascio incondizionato degli ostaggi.

"La vita a Gaza è inesorabilmente compressa, e la possibilità di prevenire la perdita di vite umane e invertire gli immensi danni al sistema sanitario scivola ogni giorno di più fuori portata. Un cessate il fuoco non è solo necessario, è atteso da tempo".