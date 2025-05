L'ONU ottiene l'autorizzazione per l'ingresso di altri 100 camion di aiuti a Gaza L'aumento dell'accesso umanitario arriva in un contesto di aggravamento delle preoccupazioni per la malnutrizione nell'enclave.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . Le Nazioni Unite hanno appena confermato che Israele ha autorizzato l'ingresso di circa 100 camion di aiuti a Gaza questo martedì, aumentando significativamente il flusso di forniture umanitarie dopo settimane di accesso limitato. Si prevede che i camion trasporteranno articoli essenziali come latte artificiale e prodotti per la nutrizione, dopo l'ingresso parziale di lunedì di nove veicoli approvati. I funzionari delle Nazioni Unite avvertono che l'aumento della malnutrizione a Gaza potrebbe peggiorare drammaticamente se la carenza di cibo persiste. Il 13 maggio 2025 i palestinesi ricevono pasti caldi (takiya) dalla Charity Kitchen di Rafah nell'area di Al-Mawasi, a ovest di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza // Shutterstock