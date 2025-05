L'ONU rifiuta la partecipazione all'iniziativa di aiuto a Gaza guidata dagli Stati Uniti

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Ora sappiamo che le Nazioni Unite hanno rifiutato di unirsi a un'operazione umanitaria sostenuta dagli Stati Uniti a Gaza, citando preoccupazioni che il piano manchi di neutralità, imparzialità e indipendenza.

"Questo particolare piano di distribuzione non è in accordo con i nostri principi di base, compresi quelli di imparzialità, neutralità, indipendenza, e non parteciperemo a questo", ha detto giovedì ai giornalisti un portavoce delle Nazioni Unite.

Israele ha confermato che sosterrà lo sforzo facilitando l'accesso, ma non si occuperà personalmente della distribuzione degli aiuti. I funzionari degli Stati Uniti rimangono aperti ad approcci alternativi che garantiscano che gli aiuti raggiungano i civili senza distrazioni, quindi resta da vedere come si svilupperà la situazione.