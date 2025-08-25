L'Opening Night Live ha avuto l'80% di spettatori in più rispetto allo scorso anno

HQ

La fiera tedesca del gioco d'azzardo Gamescom ha chiuso per quest'anno e, come vuole la tradizione, tutto è iniziato con lo spettacolo " Opening Night Live" - prodotto e presentato da Geoff Keighley (che partecipa anche ai The Game Awards). Ora, tramite Threads, è sollevato di annunciare che è andata bene anche quest'anno... Davvero bene, in effetti.

Tra le altre cose, scrive che l'Opening Night Live ha avuto "un aumento degli spettatori dell'80% su base annua a 72 milioni di visualizzazioni", sicuramente aiutato dal fatto che abbiamo avuto modo di vedere titoli caldi come Hollow Knight: Silksong, Resident Evil: Requiem e Lego Batman: Legacy of the Dark Knight.

Naturalmente, abbiamo monitorato tutto qui a Gamereactor, e se vuoi aggiornarti su tutto ciò che è successo, guardare le interviste e leggere dei giochi che abbiamo testato, puoi trovare tutto qui.