L'opposizione russa Sergei Udaltsov condannato a sei anni di carcere

HQ

Un tribunale russo ha condannato l'attivista dell'opposizione Sergei Udaltsov a sei anni in una colonia penale di massima sicurezza dopo averlo condannato per giustificazione del terrorismo, hanno riportato giovedì i media russi.

Udaltsov, critico di lunga data del presidente Vladimir Putin e leader del movimento Fronte di Sinistra affiliato al Partito Comunista, è stato arrestato lo scorso anno.

I pubblici ministeri hanno detto che il caso deriva da un articolo online in cui lui ha espresso sostegno ad altri attivisti successivamente condannati per accuse legate al terrorismo.

Critico di lunga data del presidente Vladimir Putin

Udaltsov ha respinto le accuse come fabbricate, definendo il verdetto "vergognoso", e ha annunciato che avrebbe iniziato uno sciopero della fame, secondo i giornali locali.

Figura di spicco durante le proteste di massa russe contro le frodi elettorali del 2011-12, Udaltsov ha già scontato una pena detentiva per il suo ruolo nelle manifestazioni antigovernative.

La sua sentenza arriva in un contesto di intensificarsi la repressione del dissenso in Russia dopo l'invasione dell'Ucraina, con le autorità che prendono di mira figure dell'opposizione, media indipendenti e gruppi della società civile.