L'opposizione ungherese prende il comando su Orbán, secondo i sondaggi
Il sondaggio mostra il partito Tisza in vantaggio, ma un alto numero di elettori indecisi mantiene aperta la corsa.
Il partito di opposizione ungherese Tisza ha preso il comando sul Fidesz al governo del primo ministro Viktor Orbán, secondo un nuovo sondaggio pubblicato in vista delle elezioni parlamentari di domenica.
Il sondaggio, condotto dall'Istituto Publicus, mostra Tisza (guidato da Péter Magyar) con il 52% di sostegno tra gli elettori decisi, rispetto al 39% di Fidesz. Tra tutti gli intervistati, Tisza si colloca al 38%, mentre Fidesz è indietro al 29%.
Nonostante il vantaggio apparente dell'opposizione, l'esito rimane incerto a causa di una grande quota di elettori indecisi, stimata intorno al 25%.
Le elezioni rappresentano la sfida più seria al governo sedicennale di Orbán, con diversi sondaggi recenti che indicano un costante vantaggio per Tisza nelle ultime settimane della campagna.