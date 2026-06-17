Lorenzo Musetti si ritira da Wimbledon dopo un infortunio subito agli Open d'Italia

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Lorenzo Musetti, il secondo miglior tennista italiano dopo Jannik Sinner, ha annunciato il suo ritiro da Wimbledon, un duro colpo per lui in una stagione in cui ha anche perso il Roland Garros il mese scorso, a causa di un infortunio subito durante l'Open d'Italia a inizio maggio.

"La riabilitazione sta andando molto bene e i risultati medici sono incoraggianti. Purtroppo, non avendo ancora potuto iniziare un programma completo di allenamento atletico, e dopo un'attenta valutazione, siamo giunti alla difficile conclusione che non potrò partecipare a Wimbledon quest'anno", ha detto Musetti, 24enne, sui social media, che è classificato 15° al mondo, ma che all'inizio di quest'anno era stato il miglior risultato in carriera al quinto posto dopo aver raggiunto i quarti di finale degli Australian Open. "Non è una decisione facile, ma è quella giusta. La mia priorità è tornare in tribunale al 100%."

Le cattive notizie per lui sono buone per uno dei suoi connazionali, Matteo Berrettini, che entra nel tabellone principale del torneo. Berrettini arriva dopo aver raggiunto i quarti di finale del Roland Garros, il che lo ha aiutato a migliorare in classifica: era fuori dalla top 100 quando è stata stabilita la lista degli iscritti di Wimbledon, ma ora è 49º al mondo.