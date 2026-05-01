L'organo elettorale britannico sta valutando se indagare su Nigel Farage riguardo a una donazione non divulgata di 5 milioni di sterline

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L'organizzazione elettorale britannica potrebbe valutare una donazione di 5 milioni di sterline concessa al deputato e leader riformista Nigel Farage dal miliardario tecnologico Christopher Harborne prima delle ultime elezioni generali. La donazione non è stata resa pubblica, con Farage che ha affermato che fosse stata utilizzata per la sicurezza.

Reform UK afferma che i soldi erano un regalo, dato a Farage in un momento in cui apparentemente non aveva ancora deciso se candidarsi o meno come deputato. Farage si è deciso di candidarsi alle elezioni del 2024 all'inizio di giugno. Anche se il dono fosse stato fatto prima, il partito Conversativo ha suggerito che Farage avrebbe dovuto dichiarare la donazione alla Commissione Elettorale, in una corrispondenza ottenuta dalla BBC.

L'organo di controllo afferma che risponderà alla richiesta dei Conservatori di un'inchiesta non oltre il 12 maggio. Un portavoce del Reform ha affermato che, poiché Farage non era membro del Parlamento al momento del dono, e poiché non lo ha usato per la campagna elettorale, il partito è sicuro di non aver violato alcuna regola. Per legge, tutti i deputati devono dichiarare regali, benefici o ospitalità per un valore superiore a £300 per i 12 mesi precedenti l'elezione.

Questo potrebbe significare che Farage ha violato palesemente le regole, ma Reform UK continuerà a testimoniare che i soldi non sono stati usati per la campagna elettorale, e che Farage - la cui carriera è stata definita da interferenze politiche - non era nemmeno interessato alla politica all'epoca.