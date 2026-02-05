L'originale Hollow Knight riceve il trattamento Switch 2, gratuito per i possessori del gioco Switch

HQ

Uno dei beniamino indie più amati di tutti i tempi, Hollow Knight, avrà un aspetto e un gioco migliori su un Nintendo Switch 2 vicino a te a partire da oggi. Come parte della presentazione Nintendo Direct: Partner Showcase, il Team Cherry ha annunciato l'adattamento del classico che ha preceduto Silksong dello scorso anno.

Il gioco apparirà sul Nintendo eShop durante la giornata, e chi possiede l'originale Switch potrà scaricare gratuitamente una patch di aggiornamento, come è successo l'anno scorso.

Stai rigiocando Hollow Knight con una grafica migliore?