L'oro raggiunge il record di 4.000 dollari

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che l'oro ha superato per la prima volta la soglia dei 4.000 dollari, estendendo un rally storico guidato dalle tensioni geopolitiche e dalle aspettative di tassi di interesse più bassi negli Stati Uniti. Il metallo prezioso è stato uno dei più forti performer quest'anno, sostenuto dagli acquisti delle banche centrali, dagli afflussi negli ETF garantiti dall'oro e dall'indebolimento del dollaro. I disordini politici in diverse regioni hanno aumentato l'attrattiva dei beni rifugio, mentre gli investitori valutano l'impatto dello shutdown del governo degli Stati Uniti sugli indicatori economici. Anche altri metalli preziosi hanno guadagnato, con argento, platino e palladio che hanno registrato solidi aumenti. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!