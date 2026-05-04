L'orrore nel deck builder roguelike The Zibbo Show "non è in faccia a te: qualcosa non va del tutto"

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Uno dei progetti indie più interessanti che abbiamo appreso nell'area IndieDevDay al MAD Games Show di Madrid il mese scorso è stato The Zibbo Show, un altro roguelike deck builder, sì, ma con un'ambientazione intrigante e un paio di svolte aggiunte alla formula collaudata e collaudata.

Il lead designer e il programmatore di Tessera Studios rispettivamente, Pere Suau e Víctor Hernández, ci hanno raccontato il loro approccio innovativo nel video qui sotto.

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"Abbiamo ambientato una sorta di serie TV americana, cioè", spiegano riguardo all'ambientazione leggermente inquietante. "Voglio dire, è un po' horror, ma non è horror diretto, è solo un po' sottile, quindi penso che questo sia un po' diverso dagli altri giochi di questo genere. [...] La narrazione è molto leggera, non vogliamo che i giocatori debbano saltare molti dialoghi, ma è semplicemente l'ambientazione stessa. Si vede che manca qualcosa, qualcosa non va del tutto".

Per quanto riguarda il gameplay vero e proprio, c'è una particolare meccanica dei dadi che potrebbe rivoluzionare un po' gli appassionati del genere:

"Giochi in una griglia 3x3, metti i dadi, hai 9 dadi, metti i dadi nelle colonne, e se metti lo stesso dado nella stessa colonna dell'ultimo dado, moltiplichi il punteggio. Quindi continui a segnare punti con i dadi e moltiplicati, ma puoi anche distruggere i dadi del nemico, perché se metti lo stesso numero del nemico nella stessa colonna, viene distrutto."

C'è spazio nel tuo mazzo di carte per il prossimo The Zibbo Show o sei ancora troppo dipendente dal recente Slay the Spire 2? Lascia un commento qui sotto e ascolta l'intervista completamente sottotitolata prima della prossima beta di Zibbo per maggiori dettagli.