L'osservatorio nucleare delle Nazioni Unite censura l'Iran, le tensioni aumentano in vista dei colloqui cruciali Mentre l'Iran reagisce con nuove misure nucleari, crescono i timori di un'escalation regionale tra gli avvertimenti di una possibile azione israeliana.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti e l'Iran . Giovedì, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha formalmente accusato l'Iran di aver violato i suoi obblighi nucleari, spingendo Teheran ad annunciare aggiornamenti tecnici al suo programma di arricchimento dell'uranio.



Tra gli avvertimenti di un potenziale attacco israeliano, le esercitazioni militari iraniane si sono intensificate e alti funzionari di Israele e degli Stati Uniti si incontreranno in Oman prima di un nuovo round di negoziati. Con gli sforzi diplomatici in corso, tutti gli occhi sono ora puntati sui colloqui di domenica a Muscat. Ali Khamenei // Shutterstock